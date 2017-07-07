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محافظ سوهاج ينعي شهداء الوطن في رفح

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج ينعي شهداء الوطن في رفح

08:57 م الجمعة 07 يوليه 2017

محافظ سوهاج ينعي شهداء الوطن في رفح

سوهاج - عمار عبد الواحد:

نعى محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الجمعة، شهداء الوطن أبطال القوات المسلحة ضحايا الهجوم الإرهابي جنوبي رفح، وأشاد باستبسالهم في التصدي وقتل أكثر من 40 فردًا تكفيريًا وتدمير 6 عربات.

وأكد المحافظ، في سياق تصريحاته، على قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة وقيادته الحكيمة في القضاء على الإرهاب والقصاص من الجماعات الإرهابية الغاشمة، لافتًا إلى العمليات التي تنفذها القوات المسلحة في سيناء، وما تحققه كل يوم من تدمير لمخابئ ومخازن الأسلحة.

وأضاف: "رغم أننا نودع بين الحين والآخر أبطالاً أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، إلا أنهم يسطرون بدمائهم الذكية تاريخًا مشرفًا للوطن والتضحية من أجله".

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.​

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