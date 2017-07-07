«دفاع النواب»: جيشنا يرد «الصاع صاعين» للإرهابيين

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نعى اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، شهداء هجوم رفح الإرهابي، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، مؤكدًا أن الحادث استكمال لسلسلة المؤمرات التي تتعرض لها مصر.

أضاف الكدواني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الجمعة، أنه لا يستبعد أن يكون هذا الحادث رسالة من قطر للضغط على مصر، موضحًا أن القوات المسلحة ترد على أي عمل إرهابي «الصاع صاعين».

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تابع أن الشعب المصري يئّن ألمًا وحسرة بسبب هذه العمليات الإجرامية الخسيسة، ولابد من القصاص، معقبًا «لا استبعد إطلاقًا أن يكون الحادث رسالة من قطر للضغط على مصر، وإثنائها عن موقفها ضدها».