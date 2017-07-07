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فيديو| خبير أمني: يجب إذاقة قطر من نفس الكأس الذي تتجرعه مصر

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فيديو| خبير أمني: يجب إذاقة قطر من نفس الكأس الذي تتجرعه مصر فيديو| خبير أمني: يجب إذاقة قطر من نفس الكأس الذي تتجرعه مصر

التحرير

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قال اللواء محمود منصور الخبير الأمني، إن ساعة العمل لمواجهة الإرهاب دقت، وإذاقة قطر من نفس الكأس الذي تتجرعه ، ومعاقبتها على دعمها للإرهاب، مضيفًا: "كما تٌلسع يجب أن تلسع وتذيقهم المرارة، الكلام لا يجدي نفعًا".

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية "on live"، أنه يجب محاسبة المتسترين على الإرهابيين الذين تم تصفيتهم اليوم الجمعو، متابعًا: "هؤلاء يستغلون الوقت في قتل أولادنا وإضافة الكائبة إلى حياتنا، يجب أن ننهش في أجسادهم بقوة وبكل الصور، ولا نحترم الدول التي تلهث وراء المال، هذا وقت القوة، فهم لن يحرمونا ويجب ألا نرحمهم".

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ويذكر أن عدة هجمات إرهابية، استهدفت ارتكازات لقوات الجيش في رفح، حيث أسفرت عن استشهاد وإصابة 26 من رجال الجيش، ومقتل أكثر من 40 إرهابيًا، وتدمير 6 سيارات لهم.

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التحرير

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