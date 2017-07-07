«بكري» يطالب بفرض الأحكام العرفية والمحاكمات العسكرية

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن قطر تتبنى مؤامرة تخريب وتفتيت الصف العربي وإثارة الطائفية، مؤكدًا أن مصر تدفع ثمن الدفاع عن الأمة وترابها بحاضرها ومستقبلها.

أضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، «قواتنا المسلحة قادرة على دحر الإرهاب، رغم أننا قدمنا اليوم 26 شهيدًا ومصابًا في رفح، وضابطًا في القليوبية»، مشدّدًا على أنه «حان وقت عقاب حاكم قطر وعصابته».

وطالب عضو مجلس النواب، بفرض الأحكام العرفية والمحاكمات العسكرية لحماية أمن الوطن، ومواجهة للقتلة، معقبًا: «دي بلدنا ولا يجب أن نهتم بردود أفعال ولا غيره».