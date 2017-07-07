أخبار عاجلة

الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
Media On - خالد طلعت: أبرز اللاعبين المرشحين للإنضمام لبرشلونة لتدعيم الفريق -
الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد -
التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس -
عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد -
السيسي ونظيره التشادي يتفقان على إعادة تنشيط لجنة التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بكري: «ليا الشرف أطبل لمصر.. موتوا بغيظكم»

Google+ Print
بكري: «ليا الشرف أطبل لمصر.. موتوا بغيظكم» بكري: «ليا الشرف أطبل لمصر.. موتوا بغيظكم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مساء الجمعة، إن بعض من أسماهم بـ«الخونة»، يتهموه بـ«التطبيل» من أجل الوقوف بجوار الدولة المصرية، معقبًا: «شرف لنا أن نطبل لمصر، وأن ندافع عنها، وأن نقاتل ونموت من أجلها، ولتموتوا بغظيكم أيها الخونة.. إنتوا مش ممكن تكونوا مصريين أبدًا».

أضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن من وصفهم بـ«الخونة»، يتطاولون على الجيش ليلًا نهارًا، أمثال الناشط السياسي حازم عبد العظيم، حسب قوله، معقبًا: «دول خونة، بيهينوا جيش العظيم، أوجه نداء للنيابة العسكرية بأن تتخذ الإجراء المناسب ضد من يتطاول على قواتنا المسلحة».

شاهد أيضا

تابع عضو مجلس النواب، «أنتوا عايزين إيه بالظبط يا خونة؟ عايزينا زي العراق وسوريا وليبيا؟ أنظروا ماذا حدث لهم أولًا، جيشنا جيش وطني أصيل ولديه أخلاق».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل