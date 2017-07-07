بكري: «ليا الشرف أطبل لمصر.. موتوا بغيظكم»

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مساء الجمعة، إن بعض من أسماهم بـ«الخونة»، يتهموه بـ«التطبيل» من أجل الوقوف بجوار الدولة المصرية، معقبًا: «شرف لنا أن نطبل لمصر، وأن ندافع عنها، وأن نقاتل ونموت من أجلها، ولتموتوا بغظيكم أيها الخونة.. إنتوا مش ممكن تكونوا مصريين أبدًا».

أضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن من وصفهم بـ«الخونة»، يتطاولون على الجيش ليلًا نهارًا، أمثال الناشط السياسي حازم عبد العظيم، حسب قوله، معقبًا: «دول خونة، بيهينوا جيش مصر العظيم، أوجه نداء للنيابة العسكرية بأن تتخذ الإجراء المناسب ضد من يتطاول على قواتنا المسلحة».

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تابع عضو مجلس النواب، «أنتوا عايزين إيه بالظبط يا خونة؟ عايزينا زي العراق وسوريا وليبيا؟ أنظروا ماذا حدث لهم أولًا، جيشنا جيش وطني أصيل ولديه أخلاق».