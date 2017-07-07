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أمن مطروح يوزع كروت بأرقام الخدمات والطوارئ على المصطافين

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مصراوي Masrawy

أمن مطروح يوزع كروت بأرقام الخدمات والطوارئ على المصطافين

08:25 م الجمعة 07 يوليو 2017

أمن مطروح يوزع كروت بأرقام الخدمات والطوارئ على المصطافين

مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري

مرسى مطروح - أ ش أ:

قال مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري إن الأجهزة الأمنية بالمديرية تقوم بتوزيع كروت أرقام تليفونات الخدمات الأمنية والطوارئ وأقسام الشرطة على المصطافين القادمين لمدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي، والتي قد يحتاجها المواطن أثناء سفره على الطرق السريعة.

وأضاف مدير الأمن - في تصريح اليوم الجمعة - أن هذه المبادرة جاءت ترسيخا لمبدأ أن الشرطة من الشعب وفي خدمة الشعب، وقام بنفسه بمتابعة توزيع تلك الكروت على المسافرين، والتقى ببعض المصطافين، للوقوف على أحوالهم وعما إذا كانت هناك أية مشاكل قد واجهتهم في طريق السفر حتى وصولهم لمدينة مرسى مطروح.

وأوضح أن الكروت تحتوي على أرقام التليفونات الخاصة بالأقسام والحماية المدنية والنجدة والتي تعمل على مدار اليوم، لتلقى البلاغات والاستجابة لها، وذلك لتوفير سبل الأمن والأمان للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم تنشيط الخدمات وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة، وتقابل مع الضباط والأفراد ووجه بحسن التعامل مع المواطنين ومراعاة الأبعاد الإنسانية للعمل لتذليل العقبات التي قد تحول دون تنمية علاقة الشرطة بالمواطنين والعمل على كسب ثقة المواطنين في إطار من القانون والاحترام المتبادل.​

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Asha

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