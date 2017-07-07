محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان إنهاء خصومة ثأرية في كفر الدوار
محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان إنهاء خصومة ثأرية في كفر الدوار
08:13 م الجمعة 07 يوليو 2017
دمنهور - أ ش أ:
شهدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، يرافقها اللواء علاء الدين شوقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، اليوم /الجمعة/ إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي (عتمان وروتان) بكفر الدوار.
وترجع الخصومة إلى حدوث مشاجرة بناحية (العكريشه) بكفر الدوار، بين كل من محمد عتمان وشخصين آخرين، وماهر روتان (متوف) وشخصين آخرين، لخلافات سابقة بينهم بدعوى قيام أفراد الطرف الأول بسرقة دراجة نارية ملك الطرف الثاني، وقيام ذوي المتوفى (الطرف الثاني) بإلقاء زجاجات المولوتوف على منزلين ملك أفراد الطرف الأول، ما أدى إلى اشتعال النيران بهما.
أسفرت جهود التواصل المستمر والدفع بحكماء القرية وشيوخ الأزهر والعقلاء إلى الاتفاق على عقد جلسة صلح بين العائلتين بالسرادق المقام بالقرية.
تم عقد جلسة صلح موسعة بالسرادق المقام بناحية (العكريشة) بكفر الدوار بحضور، محافظ البحيرة ومدير الأمن واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائي وقيادات المديرية والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين وكبار العائلتين والمنطقة وعدد يناهز 1500 فرد من أهالي العائلتين والقرى المجاورة، وقامت عائلة ( عتمان ) بدفع الدية، وتم الصلح والتراضي بين العائلتين .
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