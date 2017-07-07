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وزير خارجية إيطاليا: علينا وقف المهاجرين قبل وصولهم إلى ليبيا

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية إيطاليا: علينا وقف المهاجرين قبل وصولهم إلى ليبيا

08:07 م الجمعة 07 يوليو 2017

وزير خارجية إيطاليا: علينا وقف المهاجرين قبل وصولهم إلى ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو

روما - (أ ش أ):

شدد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، الجمعة، على ضرورة وقف المهاجرين غير الشرعيين قبل وصولهم إلى ليبيا.

وجاء ذلك في سياق شرحه لأهداف المؤتمر الوزاري الذي ضم دولاً أوروبية وليبيا وبلدان عبور المهاجرين، والذي عقد بمقر الوزارة في روما.

وأوضح ألفانو - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - أن الاجتماع ضم تشكيلة جديدة، أتاحت نهجا ملموسًا، والذي سيتكرر في غضون ستة أشهر من خلال اجتماع جديد في يناير المقبل، في روما أيضا".

وأعلن أن إيطاليا خصصت مبلغ 10 ملايين يورو للصندوق الائتماني لإفريقيا، لتعزيز حماية الحدود الجنوبية لليبيا، وكذلك 18 مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك لدعم العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا إلى بلدان المنشأ، و3 ملايين يورو أخرى إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة المهربين.

وأعرب الوزير الإيطالي عن شكره لإستونيا وهولندا وألمانيا والنمسا التي خصصت مبالغ جديدة للسيطرة على الحدود الليبية، قائلا: "لا يجب السيطرة على البحر فقط، بل على الحدود الجنوبية لليبيا أيضا، فللحد من قدوم المهاجرين يجب ألا نسمح لهم بالدخول إلى ليبيا".

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