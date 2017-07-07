مشاهد من عزاء شهيد.. "خصرة" تنتظر جثمان الملازم أحمد حسنين (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

لم يختلف حاله كثيرًا عن أقرانه من الشهداء الذين زُفت إليهم السماء تباعًا في الهجمات الإرهابي التي تشهدها سيناء بين الحين والآخر.

مشهد 1

الحزن والبكاء والعويل عمّ مجلس الأم الثكلى، ورباطة الجأش حبست دموع أعين والد، ظل يروي ما وصل إليه من تفاصيل جثمان ابنه الشهيد، بعد أن وردت ضمن إشارة تسلمها عمدة القرية من المستشار العسكري، توجه بها الأب وابنه الأصغر إلى القاهرة لتسلم الجثمان.

مشهد 2

قرية كفر الخصرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، تستقبل وفود الأهالي إلى منزل أسرة الملازم أحمد حسنين -خريج الكلية الحربية عن العام الماضي- لمشاركة العائلة حزنها على شهيد مصر الذي فارق حاملاً سلاحه دفاعًا عن الأرض مواجهًا الإرهاب بدم أطهر.

مشهد 3

الجميع هنا لا يصدق نبأ الاستشهاد؛ فأبناء عمومته لا يملّون سرد تفاصيل إجازة العيد التي شاركهم خلالها أفراحها، قبل أن يودع الأقارب للقاء شاء القدر أن يكون هناك بأرض الفيروز، حيث لم يترك لخطيبته إلا عامًا من الذكريات، وجسد عائد إليها ولوالديه ملفوفًا بعلم الوطن.

"تلقينا نبأ الاستشهاد صباح اليوم من أحد أصدقائه ولم تصلنا إشارة رسمية إلى في السابعة"؛ يقول محمود شاهين نجل عم الشهيد، ويضيف: "وقع الصدمة علينا كبير فابن عمي الأكبر لوالده ولا يملك من الأخوة سوى شقيق أصغر يبلغ 20 عامًا".

اُستشهد الملازم أحمد حسنين ضمن 26 فردًا آخرين من القوات المسلحة سقطوا ما بين قتيل ومصاب في هجوم إرهابي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، وفق ما أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة.