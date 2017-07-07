مباحث السلام: كمين شرطة "مزيف" استولى على 505 آلاف جنيه من أمين مخزن

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط 5 أشخاص استولوا على 505 آلاف جنيه من أمين مخزن بشركة دهانات بعد انتحالهم صفة رجال شرطة.

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من "نادر م."، 42 عاما، أمين خزينة بشركة دهانات، أنه أثناء توجهه لبنك بدائرة قسم شرطة النزهة لإيداع مبلغ 505 آلاف جنيه، فوجئ بسيارة ميكروباص بيضاء اللون يستقلها 6 أشخاص قاموا باستيقافه منتحلين صفة رجال شرطةن واصطحبوه داخل السيارة، واستولوا على المبلغ، وتركه بمنطقة أبو رجيلة، وفروا هاربين.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "محمد ف."، 35 عاما، مندوب مبيعات بالشركة محل عمل مقدم البلاغ، و "محمد ع."، 28 عاما، حلاق، و"هيثم ح."، 31 عاما، و"محمد ح."، 38 عاما، و"يحيى س".

وتم ضبط المتهمين، وأكد الأول صوَّر المجني عليه، وأرسل صورته لباقي المتهمين، وأخطرهم بخط سيره، فقاموا بانتظاره بمكان الواقعة مستقلين سيارة ميكروباص، واستولوا منه على المبلغ.

تم بإرشادهم ضبط 40 ألف جنيه بمسكن الثاني، والسيارة المستخدمة في تأمين الطريق أثناء ارتكاب الواقعة، وإعادة مبلغ 116 ألف جنيه بمسكن الثالث.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.