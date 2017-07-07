الأهلي يطلب وقوف دقيقة حداد على شهداء «رفح»

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من أجل الوقوف دقيقة حدادًا، قبل مباراة القطن الكاميروني، المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ السبت، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأضاف عبدالحفيظ، بخلاف الوقوف دقيقة حدادًا، طلبه من الـ«كاف» إرتداء شارات سوداء خلال المباراة، وذلك حدادًا على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي الغشيم الذي وقع صباح اليوم، الجمعة، في رفح، وراح ضحيته 26 شهيدًا ومصابًا من القوات المسلحة.