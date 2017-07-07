نقابة الصحفيين اليمنيين: مقتل 21 صحفيًا منذ بدء الانقلاب الحوثي

صنعاء - (أ ش أ):

كشفت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الجمعة، عن مقتل 21 صحفيًا منذ بدء الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية، فيما لا يزال 18 صحفيًا آخرين مصيرهم مجهول في سجون الميليشيات.

وذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين - في تقرير لها نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن وضع الحريات الإعلامية في اليمن لا يزال عند المستوى الحرج والخطر في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي".

ورصد التقرير 130 انتهاكًا طال 195 صحفيًا ومؤسسة إعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري 2017.

وأوضح التقرير أن أبرز تلك الانتهاكات، ثلاث حالات قتل، 39 حالة اختطاف واعتقال، 28 حالة اعتداءات جسدية، بالإضافة إلى محاكمات غير قانونية تمخض عن إحداها صدور حكم بالإعدام بحق الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 64 انتهاكًا، فيما توزعت بقية الانتهاكات على جهات مجهولة وجماعات متطرفة.