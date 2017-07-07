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أسوشيتد برس: اتفاق أمريكي روسي حول لوقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا

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مصراوي Masrawy

أسوشيتد برس: اتفاق أمريكي روسي حول لوقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا

07:43 م الجمعة 07 يوليو 2017

أسوشيتد برس: اتفاق أمريكي روسي حول لوقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا

أرشيفية

القاهرة - (مصراوي)

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في الوقت الذي عقد فيه الرئيس دونالد اجتماعه الأول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي على هامش قمة مجموعة العشرين في ألمانيا اليوم الجمعة.

ويُعد الاتفاق الذي أكده ثلاثة مسؤولون أمريكيون للوكالة، مستوى جديد من مشاركة الولايات المتحدة في محاولة حل الحرب الأهلية السورية.

ووفقا لأسوشيد برس، فإنه رغم عدم الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق وكيفية تطبيقه، فقد تقرر وقف إطلاق النار بدءًا من ظهر يوم الأحد، بتوقيت دمشق، حسبما قال المسؤولون الذين لم تكشف الوكالة عن هويتهم.

ونقلت عن أحد المسؤولين أن الأردن وإسرائيل أيضا جزء من الاتفاق. والدولتان الحليفتان لأمريكا تتشاركان الحدود مع الجزء الجنوبي من سوريا، وكانتا قلقتين بسبب العنف في الحرب الأهلية السورية وامتداده إلى الحدود.

ويعتبر الاتفاق منفصلا عن "مناطق تهدئة التصعيد" التي كان من المفترض إقامتها بموجب اتفاق بوساطة روسيا وتركيا وإيران في وقت سابق من العام الجاري.

ولم تكن الولايات المتحدة جزءًا منه. وفشلت مباحثات متابعة هذا الأسبوع في كازاخستان لتأكيد نهائي لوقف إطلاق النار في هذه المناطق في الوصول لاتفاق، بحسب أسوشيتد برس.

 

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