مختار جمعة يوجه قيادات الأوقاف بوضع آليات عمل لاستكمال تطوير المنظومة

كتب- محمود أبو طالب:

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بوضع آليات عمل لاستكمال مشروع تطوير منظومة الأوقاف المصرية، بحيث تتكامل المعلومات بين وزارة وهيئة الأوقاف، والمناطق التابعة لهما، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإتمام قاعدة البيانات الإلكترونية الشاملة لكافة ممتلكات الأوقاف في جميع محافظات الجمهورية، وصولا إلى تطبيقات شاملة لعمل الوقف، وتطبيق عمل الأرشفة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف بعدد من قيادات هيئة الأوقاف المصرية، ومديري المناطق على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمهندس إبراهيم القصاص مدير عام الهيئة، والدكتور علاء الحايس مسئول المشروع بوزارة الاتصالات، وذلك لبحث ما تحقق من إنجازات في مشروع تطوير منظومة الأوقاف المصرية.

وطالب الوزير بمواصلة الجهد والعمل الدؤوب لإنجاز هذا المشروع الديني والوطني، وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق ، وتحمل الجميع للمسئولية كل فيما كلف به من أعمال، مع حسن التنظيم والتنسيق بين القيادات، موضحا أن ما يتم الانتهاء منه حاليا هو مرحلة جمع وتوثيق وأرشفة المعلومات، ومن ثم تأتي بعدها المرحلة الفنية التي تربط الوقف بالدخل والكود والقيمة والنسب المحققة، وشروط الواقفين.

وأطلع الوزير خلال الاجتماع على خطة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف الاستثمارية، وتم مناقشتها للوصول إلى الوجه الأمثل لاستثمار جميع أعيان وأموال الوقف، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا في مرحلة تحصين الوقف وتسير معها بالتوازي خطة تحسين وتعظيم استثماراته.

كما دعا الوزير قيادات الهيئة إلى العمل بروح الفريق الواحد المتكامل، مؤكدًا سرعة تنفيذ المشروع وإنجازه، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، أوضح علاء الحايس مسئول المشروع بوزارة الاتصالات أن استراتيجية المشروع قائمة على تطوير وميكنة كافة مناطق الهيئة وربطها بديوان عام الهيئة والوزارة، وذلك للوصول إلى عمل إلكتروني شامل للخروج في النهاية بشهادة ميلاد للوقف، يمكن من خلالها الوقوف على أفضل إمكانات الوقف الاستثمارية للمشاركة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية للوطن.