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مهاب مميش: لا يمكننا منع سفن الغاز القطرية من عبور مجرى قناة السويس

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مصراوي Masrawy

مهاب مميش: لا يمكننا منع سفن الغاز القطرية من عبور مجرى قناة السويس

06:44 م الجمعة 07 يوليو 2017

مهاب مميش: لا يمكننا منع سفن الغاز القطرية من عبور مجرى قناة السويس

القاهرة- (أ ش أ):​

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور في هذه الموانئ أو دخولها، حرصا على الأمن القومي المصري.

وقال الفريق مميش - في بيان صادر اليوم - إن ذلك يأتي في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذاً لقرارات الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر.

وأضاف: "أية قرارات صادرة من الدولة المصرية بشأن هذا الأمر يسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية، تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على مجرى قناة السويس".

وأشار مميش إلى أنه وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لسنة 1869، فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، حيث إن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة.

وأوضح أن السفن القطرية المارة بموانئ المنطقة ليست حاملات بضائع كبيرة، أما ما تمر بالمجرى الملاحي بقناة السويس هي سفن غاز ولا يمكن منع عبورها.

من ناحية أخرى، أكد مميش عدم تأثر حركة تداول البضائع وكذلك إيرادات الهيئة الاقتصادية بهذه القرارات نظرا لعدم تردد سفن تابعة لخطوط بحرية منتظمة تنتمي لهذه الدولة على موانئ الهيئة أو محطات الحاويات المعاملة في موانئها.

هذا المحتوى من

Asha

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