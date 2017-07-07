بدء البث التجريبي لشاشات عرض الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر

كتب - فتحي سليمان:

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور في البث التجريبي للشاشات الإرشادية لعرض الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر، وذلك بمطلع العروبة للمتجه من محور صلاح سالم.

وتخدم الشاشات المواطنين في إخبارهم بوجود كثافات مرورية، وطرح الطرق البديلة، إضافة إلى تحديد زمن الرحلة التي يقصدها قائدي السيارات، مما سيساهم في سيولة مرورية بالكوبري.

وسيتم تركيب 13 شاشة أخرى خلال الفترة المقبلة أعلى الكوبري؛ بهدف تعريف المواطنين بالطرق المفتوحة التي لا توجد بها كثافات مرورية، وأماكن الحوادث المرورية، وإرشادهم للطرق البديلة.

وتسعى إدارة المرور لإدخال كافة الطرق الحديثة للعمل على تخفيف الأحمال عن الطرق، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وتتيح تلك الشاشات تعريف السائق بأماكن الكثافات المرتفعة عن طريق إضاءة اللون الأحمر بالشاشة، واللون الأصفر للمتوسطة ،واللون الأخضر ليدل على وجود انتظام في حركة السيارات، وتعريف المواطنين بقواعد وآداب المرور، وتحذير السائقين من السير عكس الاتجاه، والالتزام بربط حزام الأمان، والتزام السيارة بالحارة المرورية المخصصة لها.

ويتحكم ضباط إدارة مرور القاهرة في تغيير إرشادات الشاشات المتواجدة أعلى الكوبري؛ لتعريف المواطنين بأماكن حوادث الطرق، وتوجيه السيارات إلى المحاور التي تساهم في وصول سائقي السيارات إلى أماكن عملهم أو منازلهم بمجرد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وتعرض الشاشات بمطالع كوبري أكتوبر، القواعد السليمة والصحيحة للقيادة على الطرق، وتحذيرات بشكل دوري عن الأسالييب الخاطئة في القيادة، والتشديدات على الالتزام بالسرعات المقررة، فيما عدا ثلاث قطاعات تمثل منحنيات خطرة لا يسمح تخطيها بأكثر من 40 كم/س، وهى أعلى مناطق عرب المحمدي والوصلة المعلقة وأعلى مهمشة بكوبري أكتوبر.