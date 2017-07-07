النوبة تحتفل بيومها العالمي

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احتفلت الكيانات النوبية بأسوان، اليوم الجمعة، بيوم النوبة العالمي، الذي تم اختياره يوم 7 يوليو من كل عام، وذلك في إطار التأكيد والحفاظ على الهوية الثقافية النوبية، وإحياء التراث النوبي الأصيل.

بدأ الاحتفال، بتنظيم ديفلية مائي بالمراكب واللنشات النهرية انطلق من أمام جزيرة أسوان وفندق هلنان، شاركت فيه فرق الفنون الشعبية النوبية من بينها فرقة قصر ثقافة كركر، حيث قدمت عدد من أغاني الفلكور النوبي الشعبي والأغاني التراثية النوبية الشهيرة، فيما نظم عدد من أطفال القرى والجزر النوبية بغرب أسوان، ماراثون في النيل عبر قوارب الجريدي تحت شعار (في حب النوبة).

تم توزيع منشورات وكتيبات تعريفية عن النوبة في شوارع أسوان، باعتبارها أحد الثقافات الأصيلة التي تشكل كيان الشعب المصري، والتي وجدت مع بداية الحضارات الإنسانية.

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وقد حرص الكثير من أبناء النوبة على المشاركة في الاحتفالات مرتدين الزي الرسمي، الجلباب الأبيض للرجال والجرجار للسيدات، تأكيدا على حفاظهم على الهوية الثقافية لأبناء النوبة.

شارك في الاحتفالية، الاتحاد النوبي العام، الاتحاد النوعي للجميعات النوبية، عدد من الكيانات والجمعيات النوبية وأبناء النوبة بأسوان.















