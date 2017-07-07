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صديق «شهيد أسيوط»: كان بيحسد الشهداء ويقول سنلحق بهم قريبا

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صديق «شهيد أسيوط»: كان بيحسد الشهداء ويقول سنلحق بهم قريبا صديق «شهيد أسيوط»: كان بيحسد الشهداء ويقول سنلحق بهم قريبا

التحرير

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كتب:- محمد ممدوح

قال أحمد محمود، أحد أصدقاء النقيب محمد صلاح محمد إسماعيل، الذي استشهد، اليوم الجمعة، في العملية الإرهابية التي وقعت بجنوب رفح أن الشهيد غير متزوج كان كثير التحدث عن الشهادة والشهداء لافتا إنه كان يقول : يا بختهم .. ربنا يجعلنا من الشهداء ".

وأضاف محمود أن الشهيد عندما طلب منه والديه الزواج رفض، عله يكون من الشهداء، موضحا أنه طلب من والديه أن يسبقه شقيقه الأصغر "أحمد" في الزواج وهذا ما حدث مؤخرا.

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وخيم الحزن على منطقة قلتة بحي غرب أسيوط فور وصول نبأ استشهاد النقيب محمد صلاح، في العملية الإرهابية التي استهدفت نقاط تمركز بمنطقة "البرث"، جنوب رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.

وتجمع المئات من زملاء وأصدقاء الشهيد أمام منزل بشارع علي مكارم فور علمهم بنبأ استشهاده، الذين أكدوا أن الشهيد يتمتع بطيب الخلق والسمعة الطيبة.

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