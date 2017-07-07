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سفير بريطانيا بالقاهرة يُدين هجوم رفح الإرهابي ويؤكد: نُشارك مصر حُزنها

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مصراوي Masrawy

سفير بريطانيا بالقاهرة يُدين هجوم رفح الإرهابي ويؤكد: نُشارك حُزنها

07:30 م الجمعة 07 يوليو 2017

سفير بريطانيا بالقاهرة يُدين هجوم رفح الإرهابي ويؤكد: نُشارك مصر حُزنها

كتب - علاء المطيري:

قال السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن: "أشعر بالاشمئزاز من هجوم رفح الإرهابي. ونحن نشارك حزن وغضب مصر"، مضيفًا: "كل هجوم يجعلنا أكثر تصميمًا على هزيمة هذا الشر معًا كتفًا بكتف".

وتابع - في بيان على "تويتر": "تدين المملكة المتحدة الهجوم الإرهابي اليوم في شمال سيناء. وتعلم الحزن والغضب الذي يشعر به المصريون، ونقد تعازينا العميقة لأسر ورفاق الشهداء والمصابين".

وأضاف: "ستواصل المملكة المتحدة الوقوف مع مصر في المعركة ضد الإرهاب والتطرف الذي يُغذيه، وهذه الهجمات غير الإنسانية سواءً في مصر أو في إنجلترا تعزز تصميمنا على هزيمة الإرهابيين القتلة".

وتعرض كمين "البرث" في رفح بشمال سيناء لهجوم إرهابي استهدف نقاط تمركز للقوات بالمنطقة.

وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.

فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابيًا خلال الهجوم.

سفارة-بريطانيا

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