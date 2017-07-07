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رئيس برلمان الوافدين: القبض على 38 طالب تركستاني يقيمون بطريقة غير شرعية

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مصراوي Masrawy

رئيس برلمان الوافدين: القبض على 38 طالب تركستاني يقيمون بطريقة غير شرعية

07:19 م الجمعة 07 يوليو 2017

رئيس برلمان الوافدين: القبض على 38 طالب تركستاني يقيمون بطريقة غير شرعية

رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف آدم يون

كتب- محمود مصطفى:

قال رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، آدم يونس، إن عدد طلاب إقليم تركستان المقبوض عليهم يبلغ 38 طالبًا، لافتا إلى أن معظهم يُقيمون في القاهرة بطريقة غير شرعية.

وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أخبارًا حول إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على طلاب يدرسون بالأزهر تابعين لإقليم "تركستان" بجمهورية الصين.

وأضاف يونس في تصريح لـ"مصراوي"، الجمعة، أن أزمة طلاب إقليم تركستان تتكرر كل عام، وأخذت أكثر من حجمها العام الجاري، كاشفا أن جمهورية الصين لا تترك مواطنيها يمكثون خارج بلادهم أكثر من عامين.

وأشار رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر، إلى أن طلاب "الإويغور" التابعين لإقليم تركستان الدارسين بالأزهر يبلغ عددهم 2000 طالب وطالبة، وأنه سيتواصل غدًا السبت، مع مسئولي المشيخة لبحث الأمر.

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مصراوي Masrawy

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