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رئيس لجنة الدفاع بـ"النواب": مصر في حالة حرب منذ 30 يونيو 2013

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مصراوي Masrawy

رئيس لجنة الدفاع بـ"النواب": في حالة حرب منذ 30 يونيو 2013

07:06 م الجمعة 07 يوليو 2017

كتب- أحمد علي:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الجميع متفق على أن مصر تواجه حالة حرب حقيقية اختلفت في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، فضلًا عن ضغوط أمنية وسياسية واقتصادية، بهدف التأثير على أمنها واستقرار وتعطيلها عن القيام بدورها الريادي وتفتيت المنطقة العربية.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الحرب النفسية والضغوط المختلفة التى تواجه مصر منذ هذا التاريخ فى اتجاة سيناء وحدودنا الغربية فى مواجهة أعتى قوى الشر والارهاب التى تدعمهم بالأموال والأسلحة وعلى الرغم من كل ذلك نجحت قواتنا المسلحة فى تدمير معظم أوكار العناصر الإرهابية التي تمركزت فيها بسيناء.

وتابع عامر: "نجاح قواتنا المسلحة في عمليات حق الشهيد، وتدميرها حوالي 95% من الإرهاب في سيناء، واستولت على مئات الأطنان من الذخيرة والمتفجيرات، وتدمير العديد من أوكارهم وأسلحتهم، على الرغم من وجود أجهزة تخطط لهم تمولهم وتختار لهم الوقت والمكان وتوجه العناصر الإرهابية التي خرجت من المسرح السوري والعراقي إلى مصر".

ودعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، جموع المصريين إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة هذه التحديات، وممارسة إجراءات التأمين كل في مكانه، حيث أن الوطن كله أصبح مسرحًا للحرب.

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