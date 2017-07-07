أبو تريكة: جنود مصر مثال في التضحية من أجل الوطن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نعى محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، شهداء مصر الذين راحوا ضحية للأرهاب، والذين لاقى حتفهم صباح اليوم في مدينة رفح.

وقال أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: "الدفاع عن الوطن والأرض له تضحياته فهناك من يدفع الدماء وحياته في سبيل ذلك وجنود مصر مثال على ذلك رحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته".

شاهد أيضا

وكان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قد أصدر بيانًا، صباح اليوم الجمعة، أكد فيه أن قوات إحدى النقاط برفح تعرضت لانفجار عربات مفخخة، وأسفر ذلك عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة.