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أبو تريكة: جنود مصر مثال في التضحية من أجل الوطن

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أبو تريكة: جنود مصر مثال في التضحية من أجل الوطن أبو تريكة: جنود مصر مثال في التضحية من أجل الوطن

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نعى محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب السابق، شهداء مصر الذين راحوا ضحية للأرهاب، والذين لاقى حتفهم صباح اليوم في مدينة رفح.

وقال أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: "الدفاع عن الوطن والأرض له تضحياته فهناك من يدفع الدماء وحياته في سبيل ذلك وجنود مصر مثال على ذلك رحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته".

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وكان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قد أصدر بيانًا، صباح اليوم الجمعة، أكد فيه أن قوات إحدى النقاط برفح تعرضت لانفجار عربات مفخخة، وأسفر ذلك عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة.

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