وزير الخارجية البريطاني يصل السعودية لبحث أزمة قطر

كتب - علاء المطيري:

وصل وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية، لبحث أزمة بحسب "رويترز".

وحث وزير الخارجية البريطاني، في تصريحات صحفية، كافة الأطراف إلى الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية، بشأن أزمة قطر، والعمل تجاه وقف التصعيد.

وقاطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر منذ 5 يونيو الشهر الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية.

وتطالب تلك الدول قطر بقائمة مطالب أبرزها إغلاق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية ووضع حد لتقاربها مع إيران.

وعقد وزراء خارجية الدول الأربع، الأربعاء الماضي، اجتماعًا بالقاهرة أعلنوا عقبه تأكيدهم على مواصلة مقاطعتهم لقطر حتى تعود عن مسارها الحالي.

وتنفي الدوحة تلك الاتهامات وتعتبر أنها غير واقعية بنما تقول أن مطالب الدول المقاطعة لا يمكن تطبيقها.