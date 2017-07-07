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شيخ الأزهر: منفذو هجوم سيناء جبناء باعوا دينهم وخانوا أمتهم

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مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر: منفذو هجوم سيناء جبناء باعوا دينهم وخانوا أمتهم

07:01 م الجمعة 07 يوليو 2017

شيخ الأزهر: منفذو هجوم سيناء جبناء باعوا دينهم وخانوا أمتهم

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شهداء الواجب الوطني الذي استشهدوا، الجمعة، جراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف عددًا من جنود الوطن الأوفياء جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء .

وقال الطيب، في بيان له الجمعة: "هؤلاء الشهداء البواسل قدموا أرواحهم في سبيل رفعة هذا الوطن وأمنه واستقراره، ودمائهم الطاهرة ستظل لعنة على هؤلاء الجبناء الخونة وداعميهم من الداخل والخارج، ممن باعوا دينهم وخانوا عروبتهم وأمتهم وشعوبهم"، مطالبًا بضرورة توحيد الجهود الدولية في مواجهة الجماعات والدول الداعمة للإرهاب والراعية له.

وأشاد شيخ الأزهر بشجاعة وبسالة أبطال القوات المسلحة في حماية الأرض والحدود ونجاحهم في القصاص للشهداء، موضحًا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا وعزيمةً على هزيمة الإرهاب الغاشم حتى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره، داعيًا الشعب المصري بكافة فئاته وطوائفه إلى الاصطفاف خلف قيادته والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة قوى الإرهاب والإفساد.

وتقدم الإمام الأكبر، بخالص العزاء للشعب المصري وللقوات المسلحة وأسر الشهداء البواسل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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