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الأزهر يدين الهجومين الإرهابيين بجنوب رفح وأعلى محور 26 يوليو

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مصراوي Masrawy

الأزهر يدين الهجومين الإرهابيين بجنوب رفح وأعلى محور 26 يوليو

06:51 م الجمعة 07 يوليو 2017

الأزهر يدين الهجومين الإرهابيين بجنوب رفح وأعلى محور 26 يوليو

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر، بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس على حاجز أمني جنوب مدينة رفح ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة.

كما أدان الأزهر في بيان له الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد التمركزات الأمنية التابعة للإدارة العامة للمرور أعلى محور 26 يوليو، مساء الخميس، وأسفر عن إصابة مجند ومواطن.

وأكد الأزهر، رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، مشددا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية، داعيا إلى ضرورة التصدي بقوة وحسم لهذه العناصر الإرهابية المارقة التي لا تريد الخير للبلاد والعباد.

وجدد الأزهر الشريف دعمه لقوات الجيش والشرطة في مواجهة هذه القوى الظلامية، مطالبًا جموع الشعب المصري بالوقوف وراء رجال الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء للشعب المصري وأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع برحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء.​

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