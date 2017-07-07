أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: حارس مرمى برشلونة لا يتحمل الأهداف بمفرده والدفاع مشترك معه -
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية -
داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا -
بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا -
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الفلسطيني: إدراج الخليل والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي "انتصارًا دبلوماسيًا"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الفلسطيني: إدراج الخليل والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي "انتصارًا دبلوماسيًا"

06:42 م الجمعة 07 يوليه 2017

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي

رام الله - (أ ش أ):

رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بالنتائج الكاسحة في التصويت في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورتها الـ41 المنعقدة في مدينة كراكوف في بولندا، واعتمادها قرارًا بشأن إدراج المدينة القديمة في الخليل، والحرم الابراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، بأعضائها الـ21، حيث جرى تصويتًا سريًا على القرار.

ووفق بيان صادر، اليوم الجمعة، عن مكتب الوزير المالكي، فقد صوتت 12 دولة لصالح القرار وامتنعت 6 دول، وانعزلت ثلاثة دول بالتصويت ضد القرار.

وأضاف: "هذا التصويت يعد نجاحًا لمعركة دبلوماسية خاضتها فلسطين على الجبهات كافة، في مواجهة الضغوطات الإسرائيلية والأمريكية على الدول الأعضاء، وترويج الأكاذيب والاشاعات، وفشلاً وسقوطًا مدويًا لإسرائيل وحلفائها وماكينتها أمام تاريخ وأصالة مدينة الخليل الفلسطينية باعتبارها من أقدم مدن العالم المأهولة، والتي سكنها الفلسطينيون منذ أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد.

وقال المالكي، إنه على الرغم من الحملة الاسرائيلية المحمومة وإشاعة الأكاذيب، وتشويه وتزييف الحقائق حول الحق الفلسطيني، مضيفًا: "إلا أن العالم أقر بحقنا في تسجيل الخليل والحرم الابراهيمي تحت السيادة الفلسطينية وعلى لائحة التراث العالمي".

وأضاف أن احتلال إسرائيل لدولتنا لا يمنحها سيادة على أية بقعة من أرضنا بأي شكل من الأشكال".

وأشار إلى ضرورة العمل المشترك لحماية التراث العالمي من التخريب والتدمير الممنهج، بما فيها محاولات التهويد وإلغاء الوجود الفلسطيني من الارض المقدسة بفلسطين.

هذا المحتوى من

asha.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السعودية تؤيد ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير منظمة اليونسكو

    تؤيد ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير منظمة اليونسكو

    أخبار
  • السفير الشوبكي: إدراج الخليل على لائحة التراث العالمي انتصار للحق الفلسطيني

    السفير الشوبكي: إدراج الخليل على لائحة التراث العالمي انتصار للحق

    أخبار
  • اليونسكو تدرج الحرم الإبراهيمي والخليل بفلسطين ضمن

    اليونسكو تدرج الحرم الإبراهيمي والخليل بفلسطين ضمن "التراث المهدد

    أخبار
  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

إعلان

bbf1a2378b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟