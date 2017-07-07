وزير الخارجية الفلسطيني: إدراج الخليل والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي "انتصارًا دبلوماسيًا"

رام الله - (أ ش أ):

رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بالنتائج الكاسحة في التصويت في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورتها الـ41 المنعقدة في مدينة كراكوف في بولندا، واعتمادها قرارًا بشأن إدراج المدينة القديمة في الخليل، والحرم الابراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، بأعضائها الـ21، حيث جرى تصويتًا سريًا على القرار.

ووفق بيان صادر، اليوم الجمعة، عن مكتب الوزير المالكي، فقد صوتت 12 دولة لصالح القرار وامتنعت 6 دول، وانعزلت ثلاثة دول بالتصويت ضد القرار.

وأضاف: "هذا التصويت يعد نجاحًا لمعركة دبلوماسية خاضتها فلسطين على الجبهات كافة، في مواجهة الضغوطات الإسرائيلية والأمريكية على الدول الأعضاء، وترويج الأكاذيب والاشاعات، وفشلاً وسقوطًا مدويًا لإسرائيل وحلفائها وماكينتها أمام تاريخ وأصالة مدينة الخليل الفلسطينية باعتبارها من أقدم مدن العالم المأهولة، والتي سكنها الفلسطينيون منذ أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد.

وقال المالكي، إنه على الرغم من الحملة الاسرائيلية المحمومة وإشاعة الأكاذيب، وتشويه وتزييف الحقائق حول الحق الفلسطيني، مضيفًا: "إلا أن العالم أقر بحقنا في تسجيل الخليل والحرم الابراهيمي تحت السيادة الفلسطينية وعلى لائحة التراث العالمي".

وأضاف أن احتلال إسرائيل لدولتنا لا يمنحها سيادة على أية بقعة من أرضنا بأي شكل من الأشكال".

وأشار إلى ضرورة العمل المشترك لحماية التراث العالمي من التخريب والتدمير الممنهج، بما فيها محاولات التهويد وإلغاء الوجود الفلسطيني من الارض المقدسة بفلسطين.