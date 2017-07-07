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خبير: توقيت وقوع حادث رفح مع أزمة قطر يثير علامات استفهام كبرى

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مصراوي Masrawy

خبير: توقيت وقوع حادث رفح مع أزمة قطر يثير علامات استفهام كبرى

06:33 م الجمعة 07 يوليو 2017

خبير: توقيت وقوع حادث رفح مع أزمة قطر يثير علامات استفهام كبرى

كتب- محمد قاسم:

قال أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية الجهادية، إن الهجوم الذي استهداف أحد الأكمنة العسكرية جنوب رفح بشمال سيناء نفذته جماعات متطرفة تدعمها أجهزة استخباراتية لدول كبرى في المنطقة تسعى لاستهداف أركان الدولة المصرية وزعزعة استقرارها.

وأضاف بان في تصريح لمصراوي، الجمعة: "انحسار تنظيم داعش في سوريا والعراق جعل فروعه في الدول الأخرى بينها فرع التنظيم في سيناء يصعّد من هجماته لرفع معنويات التنظيم هناك، وربما أيضًا طلبًا للدعم المادي والعسكري".

وأشار الخبير في شؤون الجماعات إلى أن قوة الكمين أبدت صمودًا ملفتًا في وجه العملية المنظمة التي شنها التنظيم، ولم يسمحوا للمسلحين السيطرة على الكمين، لافتًا إلى الفجوة الزمنية الكبيرة بين العمليات التي يشنها التنظيم يؤكد على انحسار وضعف التنظيم في سيناء، في مقابل فعالية العمليات التي تشنها القوات المسلحة هناك مع القبائل التي انضمت لمحاربة التنظيم منذ أشهر.

وأوضح أنه لابد من توسيع استراتيجية المواجهة للبقاء على ما تبقى من التنظيم ليس على الجانب الأمني فقط مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الوعي المجتمعي.

وربط بان، توقيت وقوع الحادث بأزمة قطع العلاقات مع قطر مؤكدًا أنه يثير تساؤلات كبرى، لافتًا إلى أن المواقع القطرية وقناة الجزيرة أول من تناقلت الهجوم فيما بدا شماتة من وقوع الحادثة، لافتًا إلى أن قطر معروفة بدعم المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق وغيرها من الدول.

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