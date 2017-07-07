وزير النقل: انتهاء الأعمال الصناعية بطريق شبرا- بنها الحر خلال 20 يومًا

كتب- عبدالله قدري:

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن كافة الأعمال الصناعية بطريق شبرا- بنها الحر والتي تشمل 38 كوبري و24 نفقا سيتم الانتهاء منها خلال 20 يوما.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوزير النقل مساء الجمعة، لتفقد طريق شبرا- بنها الحر لمتابعة معدلات التنفيذ والاطمئنان باستمرار العمل أثناء الإجازات وعلى مدار 24 ساعة.

وأوضح وزير النقل أن جولته تهدف إلى تلافي أي تأثيرات مؤقتة على أعمال التوريدات نتيجة ارتفاع أسعار السولار الأخيرة بسبب اعتماد كافة أجهزة وشاحنات المشروع على السولار، وأن هناك تعديلات في أسعار التعاقدات طبقا للقرارات التي تصدرها الدولة، ولفت إلى أن زيادة سعر السولار الأخيرة تتبعها مراعاة الزيادة في سعر التوريدات والنقل.

وقال: "إننا نوجه رسالة طمأنة لكافة شركات المقاولات بالاستمرار في المشروعات وخاصة أنه يتم العمل بقطاع النقل بمشروعات تبلغ 60 مليار جنيه والدولة حريصة علي استمرار كافة المشروعات".

وتفقد الوزير -خلال الجولة- قطاعات المشروع المختلفة، وشدد على ضرورة الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني، وأشار إلى انتهاء كافة الأعمال الصناعية بالمشروع وعددها 62 عملا صناعيا (38 كوبري و24 نفقا) خلال 20 يوما، وأن أعمال التشطيبات بدأت بالتوازي مع الانتهاء من الأعمال الصناعية.

والتقى وزير النقل مع العاملين بالمشروع الذين يشل الشباب الأغلبية بينهم وثمن الوزير جهدهم الكبير في تنفيذ هذا العمل القومي المهم وأبدى سعادته بأن يكون للشباب دورا مستداما في المشروعات القومية.

يشار إلى أن طريق شبرا- بنها الحر يبلغ طوله 40 كم ويدخل ضمن المشروع القومي للطرق، كما يشمل 62 عملا صناعيا وسيساهم في تخفيف الضغط المروري على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي الذي يمر عليه ما يزيد عن 140 ألف سيارة في اليوم، وخلق محور جديد يربط مباشرة بين الطريق الدائري والطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.