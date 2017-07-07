المفتي يكشف حكم استخدام شبكات «الواي فاي» بدون علم أصحابها

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قال الدكتور شوقى علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا يجوز شرعا الدخول على شبكات النت اللاسلكية "الواي فاي" المشفرة بدون إذن صاحبها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول إلا بإذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا.

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وأضاف المفتى فى فتوى له حملت رقم مسلسل " 4013" خلال رده على سؤال أحد المواطنين حول حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها، معقبًا: "أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه، أما إذا كانت خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريح أو عرفي بإباحة الاستخدام".