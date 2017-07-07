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فيديو| مبروك عطية: العمل مرشدا للشرطة «جهاد في سبيل الله»

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فيديو| مبروك عطية: العمل مرشدا للشرطة «جهاد في سبيل الله» فيديو| مبروك عطية: العمل مرشدا للشرطة «جهاد في سبيل الله»

التحرير

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قال الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن «الشخص الذي يعمل كمرشد للشرطة، ويعاون الجهات الأمنية على الإمساك بالخارجين عن القانون؛ يجاهد في سبيل الله، وله ثواب كثواب أرقى ضابط في الشرطة، ويكونوا سواء».

أضاف عطية، خلال برنامج «كلمة السر»، الذي يقدمه عبر فضائية «MBC »، اليوم الجمعة: أن «ذلك العمل له ثوابه كما ذكرنا، لكن بشرط ألا يهدد فاعله الناس»، مستكملًا: «أنا ياما عاشرت مخبرين، بيعمل نفسه في الحارة مأمور المركز، وبيهدد الناس، فضلًا عن الرشاوى».

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وتابع عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن «المرشد الذي يتخذ من عمله وسيلة للضغط على الناس لتحصيل الرشاوى منهم، مصيره نار جهنم».

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التحرير

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