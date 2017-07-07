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حقيقة منع عبور السفن القطرية في قناة السويس

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حقيقة منع عبور السفن القطرية في قناة السويس حقيقة منع عبور السفن القطرية في قناة السويس

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قال طارق حسانين، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، إن ما نشر بشأن منع السفن القطرية من العبور في قناة السويس، عار تماما من الصحة، ولم تصدر الهيئة بيانات خاصة بهذا الشان لأنها مرتبطة باتفاقيات دولية، ولا تستطيع منع السفن إلا في حالات خاصة.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد في بيان رسمي، أنه في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذاً للقرارات الصادرة من الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور بها.

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وأكد مميش، أن ذلك المنع لا يسري على القناة، مشيراً إلى أنه وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لسنة 1869، فإن الهيئة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولة المصرية، حيث أن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة.

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التحرير

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