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عطية: «الحكومة تختار الحل السهل برفع الأسعار على المواطن»

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عطية: «الحكومة تختار الحل السهل برفع الأسعار على المواطن» عطية: «الحكومة تختار الحل السهل برفع الأسعار على المواطن»

التحرير

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قال الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن « العبقرية هي التي تبحث عن حل من بين مليون حل للانتعاش الاقتصادي دون الاقتراب من جيب المواطن الغلبان».

أضاف عطية، خلال برنامج «كلمة السر»، الذي يقدمه عبر فضائية «MBC »، اليوم الجمعة: «الحكومة تختار الحل السهل بأنها تغلي الأسعار على المواطن، مع أن عندها حلول كثيرة جدًا ممكن تعملها».

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تابع: «المسئولين في الحكومة في مناصبهم لأننا نظن فيهم أنهم عباقرة، لذا يجب أن يحلوا المشكلات ويأتوا بالمتخصصين، ما افتقر من اقتصد، وإحنا بقالنا 100 سنة بنغلي الأسعار على بعض بعيد عن الحكومة».

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التحرير

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