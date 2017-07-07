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مستشار شيح الأزهر: لا نملك معلومات تفيد اعتقال طلاب تركستان

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مستشار شيح الأزهر: لا نملك معلومات تفيد اعتقال طلاب تركستان مستشار شيح الأزهر: لا نملك معلومات تفيد اعتقال طلاب تركستان

التحرير

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قال الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر للتعليم والشئون الثقافية، اليوم الجمعة، إنه ليس لدى الأزهر أي معلومة تفيد اعتقال أي طالب تركستاني، وأنه لا صحة لما يتردد حول اعتقال الأجهزة الأمنية بعض الطلاب؛ نتيجة لوجود مشاكل بأقامتهم داخل البلاد.

وأوضح عبد الدايم، لـ"التحرير"، أن مؤسسة الأزهر لم تتلق شكاوى من الطلاب حول غياب بعض زملائهم، متابعًا: "لا يوجد تواصل بين الأزهر والأجهزة الأمنية حول هذه الواقعة؛ لأننا لم نستقبل شكاى حتى يتسنى لنا الاستفسار عن حقيقتها".

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وكان  آدم يونس، رئيس برلمان الطلبة الوافدين بالأزهر الشريف، صرح بأن هناك عددا من الطلاب التركستان اعتقلوا من جانب أجهزة الأمن، لكن بسبب الإقامة وهذا أمر مشروع، فأى طالب وأى شخص مقيم فى دولة غير دولته فلا بد أن يكون مقيما إقامة رسمية وصحيحة ويكون معلوم لماذا يقيم فى هذا البلد، وهذا أمر ليس مستحدث أو فيه استهداف بل هو أمر قديم جدًا.

وفى سياق متصل ، نفى الدكتور أحمد زارع، المتحدث الإعلامى لجامعة الأزهر، صحة الأمر، كما أكد اللواء عادل عبد العزيز، رئيس مدينة البعوث الإسلامية، أنه لا توجد أى حالات اعتقال للطلاب الوافدين بمدينة البعوث، وأن جميع الطلاب بالمدينة يعيشون فى سلام وفى رعاية الأزهر الشريف وفقا لتعليمات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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التحرير

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