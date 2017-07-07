«دعم مصر»: «الإرهابي من يمول ويخطط وليس من يحمل السلاح فقط»

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أدان ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، الحادث الإرهابى الآثم الذى استهدف جنود القوات المسلحة فى بعض نقاط التمركز جنوب رفح، والذى نتج عنه إستشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة، واصفاً ذلك العمل الإجرامي بالجبان.

وشدد ائتلاف الأغلبية بالبرلمان، على أن الإرهاب لن يكسر الدولة و أن مثل هذه الأعمال لن تثنى قيادة البلاد عن مكافحة الإرهاب، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من صلابة ومعدن الشعب المصرى الأصيل الذى يقف دائمًا إلى جانب أبنائه من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى مواجهة هذه الأعمال الإجرامية.

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وتابع: «تلك الأعمال تزيدهم إصراراً على بذل الغالى والنفيس فى سبيل دحر تلك القوى الغاشمة، واستكمال عمليات البناء والتنمية، فدماء الشهداء الطاهرة لن تضيع هباءً وسيتم القصاص من تلك الأيادى الآثمة التى ارتكبت هذه الأفعال الإرهابية الغادرة».

وأكد الائتلاف أنه بات معروفاً أن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح بل يمتد هذا الوصف ليشمل الدول التي توفر له التمويل والتدريب والملاذ الآمن ومنصات الإعلام التى تروج لهؤلاء المجرمين وتنشر أعمالهم وأفكارهم وتعطيهم مساحات الظهور والانتشار.