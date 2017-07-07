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مظهر شاهين: رسالة «المنسي» الأخيرة تدل على رجل ملأ الإيمان قلبه

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مظهر شاهين: رسالة «المنسي» الأخيرة تدل على رجل ملأ الإيمان قلبه مظهر شاهين: رسالة «المنسي» الأخيرة تدل على رجل ملأ الإيمان قلبه

التحرير

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قال الشبخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن «العقيد أحمد المنسي، الذي استشهد اليوم الجمعة، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في مدينة رفح، ضرب مثالًا تتوقف عنده العسكرية والشعب المصري كثيرًا».

أضاف شاهين، خلال برنامج «الصديقان»، عبر فضائية «المحور»، «الشهيد كان في قمة البسالة والشجاعة والرجولة والثبات والإيمان بالله عز وجل وهو يواجه الموت، ضرب مثلًا للجندي الفدائي الوطني المؤمن الذي يواجه الموت بكل شجاعة وأريحية».

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تابع: «رسالته الأخيرة تدل على رجل ملأ الإيمان قلبه، رجل معنوياته في السماء، وكأنه رأى الملائكة الذين يبشروه بالشهادة»، مؤكدًا أن «قطر هي العدو الأول للوطن العربي».

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التحرير

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