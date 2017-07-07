«الوطنية للصحافة» تناشد أهالي سيناء معاونة الجيش والشرطة

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نعت الهيئة الوطنية للصحافة، شهداء مصر "الذين سقطوا في معركة العزة والكرامة دفاعا عن تراب الوطن، ضد أسوأ الغزاة في التاريخ"، مؤكدة أن الحسم قادم لصالح الشعب.

ودعت الهيئة في بيان رسمي لها، كل المصريين إلى الاصطفاف خلف رئيسهم وجيشهم وشرطتهم، في مواجهة قوى الشر الخارجية، وعلى رأسها إمارة قطر المارقة، بعد أن فقد أميرها الطائش عقله، ويعمد إلى توجيه طعنات غادرة لمصر وشعبها، ردا على الحصار المفروض عليه، وتثق تماما في قدرة الدولة المصرية على رد الصاع صاعين، وأخذ ثأر كل شهيد، وكل نقطة دماء أريقت على أرضنا الطاهرة.

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وتقدمت الهيئة بخالص التعازي لأهالي الشهداء، مناشدة أهالي سيناء أن يتسلحوا بالشجاعة والبطولة كعهدنا بهم، وأن يكون لهم دور تاريخي في الحرب ضد الإرهاب، كعهدنا بهم في كل الحروب التي خاضتها مصر، وأن يكونوا عونا لقوات إنفاذ القانون، مؤكدين أن التفجيرات الغادرة، لن تفرق بين أبطال الجيش والشرطة وبين المدنيين، وسيأتي يوم قريب يحتفل فيه الشعب المصري كله بتطهير سيناء من كل صنوف الإرهاب، وإن يوم النصر لقريب.

يذكر أن القوات المسلحة تصدت فجر اليوم، لهجوم على عدة ارتكازات أمنية في مدينة رفح بشمال سيناء، حيث أسفر الهجوم عن إصابة واستشهاد 24 من رجال الجيش، ومقتل أكثر من 40 إرهابيًا، وتدمير 6 عربات لهم.