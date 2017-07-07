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محافظ الإسكندرية ينعى شهداء رفح

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محافظ الإسكندرية ينعى شهداء رفح محافظ الإسكندرية ينعى شهداء رفح

التحرير

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نعى الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، شهداء الأبرار، الذين استشهدوا، صباح اليوم الجمعة، إثر التصدي لعمل إرهابي على مدينة رفح شمال سيناء.

أسفر عن الحادث عن استشهاد وإصابة 26 ضابطا ومجندا من رجال القوات المسحلة المصرية.

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واستنكر سلطان، في بيان له، هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مصر، مؤكدا: "هذه العمليات لن تزيد رجال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية إلا إصرارا وعزيمة وجميعا نقف خلف أبطالنا، والجيش المصري لن يدخر جهدا في التصدي لتلك الأعمال وتطهير سيناء من هذه البؤر التكفيرية".

وقال: "علينا جميعا أن نقف يدا واحدة خلف قيادتنا السياسية في الحرب ضد الإرهاب الأسود، الذي سنقضي عليه قريبا ونستأصله من جذوره".

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