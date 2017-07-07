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بوتين: مشكلة برنامج كوريا الشمالية النووي "حادة"

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مصراوي Masrawy

بوتين: مشكلة برنامج النووي "حادة"

06:40 م الجمعة 07 يوليه 2017

موسكو - (أ ش أ):
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برنامج كوريا الشمالية النووي، بأنه يمثل "مشكلة حادة"، ودعا لضبط النفس والعمل على تسويتها بشكل واقعي ودقيق.

وقال بوتين خلال لقائه رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن: "برنامج كوريا الشمالية النووي، يعتبر مشكلة حادة للغاية، وهنا لا يجب أن نفقد أعصابنا، ويجب التصرف بشكل واقعي ودقيق"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة.

وكانت كوريا الشمالية، أعلنت يوم 4 يوليو الجاري، عن نجاح تجربتها بإطلاق أول صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونج - 14" الذي سقط في بحر اليابان ضمن منطقة اقتصادية يابانية خالصة، وأدانت اليابانية وكوريا الجنوبية، التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية واعتبرتها انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترًا على خلفية التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية والمناورات المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية، التي تعتبرها بيونج يانج تهديداً لأمنها.

وتعد الكوريتان في حالة حرب، فلم يجر إبرام اتفاق سلام بينهما بعد الحرب التي دارت رحاها خلال الفترة بين عامي 1950 و1953.

ويبقى التوتر سمة العلاقات بين البلدين الجارين، وهو الذي ازداد بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، على خلفية تجارب كوريا الشمالية النووية، وإطلاقها لصواريخ باليستية، اعتبرها مجلس الأمن الدولي اعتداءً.

ويعد الحوار بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية جزءًا من سياسة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، الرامية للتصالح في شبه الجزيرة الكورية.

هذا المحتوى من

Asha

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