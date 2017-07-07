الرئيس الفلسطيني يندد بالأعمال الإرهابية في سيناء

تونس - (أ ش أ):

استنكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، باسمه شخصيًا وباسم دولة فلسطين وشعبها، العملية الإرهابية التى استهدفت تمركزًا أمنيا، الجمعة، في محافظة شمال سيناء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الرئيس محمود عباس يدين بأشد العبارات هذه الجرائم الإرهابية، ويؤكد وقوف شعبنا وقيادته إلى جانب مصر وقيادتها، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حربهم ضد الإرهاب وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري.

وأضاف: "في الوقت الذي يدين فيه الرئيس الفلسطيني هذه الهجمات الآثمة التي نفذها إرهابيون مأجورون ضد قوات الجيش والأمن المصري في سيناء، يؤكد أنه على ثقة بأن هذه الجرائم لن تنال من عزم مصر في حربها ضد الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وبأن الشقيقة الكبرى ستنتصر في النهاية"، داعيا لأرواح الشهداء بالرحمة والسكينة والمغفرة، ولأسرهم بأحر التعازي والمواساة، وللمصابين بالشفاء العاجل، وللرئيس السيسي، وللشعب المصري الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار والازدهار.

وأردف أبو ردينة أن الرئيس عباس يتمنى لمصر المزيد من الرفعة والازدهار، داعيا الله - عز وجل - بأن ينجح هذا البلد الشقيق في إفشال المؤامرات التي تستهدف وحدته واستقراره، مؤكدًا أن الإرهاب يستهدف الأمة جمعاء، ما يتطلب الوقوف بحزم لإفشال هذه المخططات التدميرية.