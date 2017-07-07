صحة الدقهلية: استقبال 463 ألف مريض بالمستشفيات خلال يونيو

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، استقبال 463 ألفًا و170 مريضًا بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية خلال شهر يونيو الماضي.

وقال مكي، في تصريحات صحفية لة اليوم الجمعة، إن المستشفيات استقبلت 159 ألفًا و661 مريضًا، وجري الكشف على 303 ألفًا و509 من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات، فضلاً عن 13 ألفًا و110 عملية ما بين كبرى وصغري وذات مهارة وطوارئ، و636 حالة ولادة طبيعية، و6 آلاف و 51 ولادة قيصرية.

وأضاف أنه أجريت 15 ألفًا و176 جلسة علاج طبيعي لـ 3 آلاف و637 حالة، وإجراء مناظير تشخيصية وعلاجية لـ 279 حالة، وأشعة عادية لـ 41 ألفًا و810 حالة، وأشعة موجات فوق صوتية لـ 11 ألفًا و815 حالة، وأشعة مقطعية لألف و514 حالة، وأشعة دوبلر لـ 178 حالة، بالإضافة إلى 32 ألفًا و693 جلسة غسيل كلوي موزعة على ثلاث شرائح إيجابي فيروس C/B والسلبي منها.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المستشفيات استقبلت 945 طفل حديثي ولادة بالحضانات، وألف و168 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والأعصاب. ​