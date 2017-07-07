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محافظ الوادي الجديد يعتمد أعمال لجنة مراجعة أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية

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مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد يعتمد أعمال لجنة مراجعة أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية

06:15 م الجمعة 07 يوليو 2017

محافظ الوادي الجديد يعتمد أعمال لجنة مراجعة أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية

محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط

الخارجة - أ ش أ: 

قرر محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، ضم 110 من طلاب الشهادة الإبتدائية والإعدادية إلى قائمة الطلاب الأوائل، وذلك بعد اعتماده لنتيجة أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة وفحص نتائج الأوائل في الشهادتين الإبتدائية والإعدادية للعام الدراسي المنتهى.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الجمعة - إنه لا مساس بالطلاب الأوائل الذين تم إعلان أسماءهم فى السابق عقب اعتماد النتيجة، مشيرًا إلى أن أعمال المراجعة والفحص للأوائل كانت تهدف إلى تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة للحفاظ على مستقبل الطلاب المتفوقين وإنصافهم وضمان حقوقهم، موجهًا الدعوة لكافة الطلاب الأوائل للقاء معه غدا لتهنئتهم بتفوقهم.

يذكر أن المحافظ كان قد تلقى العديد من الشكاوى والتظلمات من أولياء الأمور تتعلق بنتائج الأوائل، مما اضطر المحافظ إلى تشكيل لجنة لبحث الموضوع وإعداد تقرير بالنتائج بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتضمن التكليف تحري أقصى درجات الدقة والعدالة وإعلاء مصلحة الطالب وإعمال القانون والبعد عن المؤثرات والتزام الموضوعية فى الأداء، وذلك مع عدم المساس بحقوق أى طالب ممن اعلنت نتائجهم سلفًا.

وقد أدت اللجنة أعمالها بالتنسيق مع الوزارة، حيث أمر وزير التربية والتعليم بتكليف لجنة من مستشاري المواد لفحص كراسات الإجابة في جميع المواد ولجميع الطلاب المتفوقين وأصحاب التظلمات، حيث أسفرت النتائج عن استفادة 102 طالب المرحلة الإعدادية و8 طلاب من المرحلة الابتدائية.​

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