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مدرب زاناكو: سنحسم تأهلنا لربع النهائي من المغرب

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مدرب زاناكو: سنحسم تأهلنا لربع النهائي من المغرب مدرب زاناكو: سنحسم تأهلنا لربع النهائي من المغرب

التحرير

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قال مومامبا نومبا، المدير الفني لفريق زاناكو الزامبي، إن فريقه غادر إلي المغرب لحسم التأهل، ولن يستطيع أحد أن يوقف فريقه من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدرب من خلال تصريحات صحفية نقلها موقع سوبر سبورت: "لدي ثقة في لاعبي الفريق، وفيه مجموعه الشباب  فنحن نملتك القدرة على الفوز، وأعرف أننا قادرون على التأهل إلى الدور المقبل، ولن يتمكن أحد الوقوف أمامنا."

وأكمل: "لن نذهب إلى المغرب لكي نعطي الوداد ثلاث نقاط سهلة، هدفنا أن نحسم التأهل عن هذه المجموعة."

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وأختتم : "لماذا يجب أن نخاف مما حققه الوداد بعدم الخسارة على أرضه، فالأرقام وجدت لكي تحطم".

ومن المقرر أن يحل زاناكو ضيفًا على الوداد المغربي يوم السبت ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فيما سيحل القطن الكاميروني ضيفًا على الأهلي في نفس الجولة.

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التحرير

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