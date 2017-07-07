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نادي القضاة ينعى شهداء سيناء: "مصر باقية رغم كره الكارهين"

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مصراوي Masrawy

نادي القضاة ينعى شهداء سيناء: " باقية رغم كره الكارهين"

05:55 م الجمعة 07 يوليو 2017

نادي القضاة

كتب – مصراوي:

نعى نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بمزيد من الأسى والحزن، شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم الجمعة، في شمال سيناء، إثر انفجار عربات ملغومة في إحدى النقاط الأمنية.

وقال نادي القضاة في بيان له اليوم الجمعة: "ينعى نادي القضاة بمزيد من الأسى والحزن شهداء الوطن الأبرار جنود وضباط مصر البواسل الذين استشهدوا دفاعًا عن وطننا الغالي في هجوم رفح الإرهابي، آملين من الله عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء وأن يسكنهم الفردوس الأعلى وأن يلهمنا وذويهم الصبر".

وأضاف النادي في بيانه: "مع كامل إيماننا بنصر مصر بإذن الله في معركتها التي تخوضها لدحض وقهر هذا الإرهاب الأسود، ستظل مصر بشعبها باقية أبد الدهر قوية أبية رغم كره الكارهين ومكر الماكرين.. حفظ الله مصر وشعبها".

أحبطت القوات المسلحة صباح الجمعة، هجومًا إرهابياً استهدف نقاط تمركز للقوات بمنطقة البرث جنوب رفح.

وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة. فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.

 

وانهالت التعليقات الدولية والعربية على الحادث، حيث نعت الدول، مصر، في شهداء القوات المسلحة، وأكدت دعمها للقاهرة في حربها ضد الإرهاب.

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