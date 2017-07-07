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ننشر المعاينة النهائية للنيابة في حادث إصابة مجند ومواطن بطريق المحور

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مصراوي Masrawy

ننشر المعاينة النهائية للنيابة في حادث إصابة مجند ومواطن بطريق المحور

05:50 م الجمعة 07 يوليو 2017

ننشر المعاينة النهائية للنيابة في حادث إصابة مجند ومواطن بطريق المحور

كتب -صابر المحلاوي:

أجرت نيابة شمال الجيزة، بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول معاينة تصويرية، لموقع الهجوم المسلح على نقطة مرورية أعلى محور 26 يوليو، الذي أسفر عن إصابة مجند ومواطن.

وأسفرت المعاينة التي استغرقت نحو 5 ساعات، التي أجراها المستشار بدر مروان، رئيس نيابة الحوادث، عن العثور على 9 فوارغ لطلقات عيار 9 مم، و4 فوارغ آلية ومقذوفين أحدهما اخترق جسد المواطن المصاب وآخر كان بسيارة الشرطة.

وأوضحت المعاينة، اختراق 3 طلقات لجسم سيارة الشرطة، أحدها بالزجاج الأمامي وأخرى من الجانب وثالثة في المرآة.

أعلنت وزارة الداخلية، ملابسات الهجوم الذي استهدف سيارة شرطة أعلى محور 26 يوليو ليل الخميس.

وقالت الوزارة -في بيان لها- صباح الجمعة، "تبلغ للخدمات الأمنية بمركز شرطة كرداسة قيام مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بإطلاق النيران تجاه أحد التمركزات الأمنية الكائنة أعلى محور 26 يوليو، حيث بادلتهم القوة إطلاق النيران وأجبرتهم على الفرار".

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن إصابة مجند من قوة الإدارة العامة للمرور وأحد المواطنين الذي تصادف قيادته لسيارته قرب مكان الحادث، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

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