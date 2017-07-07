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ميناء دمياط يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم خلال أيام

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم خلال أيام

05:43 م الجمعة 07 يوليو 2017

ميناء دمياط يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم خلال أيام

دمياط - محمد إبراهيم:

قال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال السفينة "Mol" والتي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم، والمقرر وصولها خلال أيام، خاصة بعد أعمال التعميق التي تمت مؤخرًا بالممر الملاحي وحوض الدوران، وإعادة الوصول إلى العمق التصميمي للأحواض بجوار الأرصفة، وكذلك حزمة المشروعات العملاقة التي ينفذها الميناء حاليًا.

وأضاف صالح، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن السفينة يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا وترفع علم جزر المارشال، وتبلغ طاقتها القصوى 20170 حاوية مكافئة، وتبلغ حمولتها 210678 طنًا، وهو ما يعتبر أكبر دليل على الثقة الكبيرة التى أصبحت تمنحها الخطوط الملاحية العالمية للميناء نتيجة السمعة الطيبة التى حققها الميناء مؤخرًا.

ومن المقرر أن تصل خلال أيام إلى الميناء السفينة الإنجليزية Subsea 7 ذات الطبيعة والمهام الخاصة والتي ترفع علم جزر الباهاما والمخصصة لإنزال وتركيب ومد خطوط أنابيب نقل المواد البترولية، والتي تعمل في مشروعات المياه العميقة، بعد أن نجح الميناء مؤخرًا في جذب هذا النوع من السفن.

يذكر أن السفينة مزودة بمهبط للطائرات المروحية وتعمل بنظام DP3 الذي يمكنها من المناورة في أقل من نصف المتر، ويتطلب دخولها وتراكيها تحقيق أعلى درجات الأمان والتأمين.​

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