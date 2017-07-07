مارجريت عازر: الشعب المصري يقف خلف القوات المسلحة

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نعت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، شهداء شعب مصر من القوات المسلحة، قائلة: « أن أبطال الجيش ضحوا بأرواحهم فداء من أجل الوطن وأمنه، واستشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطنى دفاعاً عن وطنهم، وتصدوا بكل قوة وعزيمة للإرهاب الغاشم الغادر، المدعم والممول من جانب دول مجاورة تراعاه وتموله فهم من يقتلون الإبرياء من شعوب بعض الدول بالمنطقة».

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وأكدت أن شعب مصر يقف صفًا واحداً خلف الأبطال من رجال القوات المسلحة للقضاء على هذه البؤر الإجرامية، مضيفة: «مثل هذه الأفعال لن تزيدنا إلا العزيمة والقوة والتماسك من أجل تطهير أرض مصر من هؤلاء الإرهابيين والتكفيريين والخونة والتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر».