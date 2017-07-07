«المحافظين»: دماء الشهداء ترسم طريق المستقبل

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نعى حزب المحافظين في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا صباح اليوم فى سيناء، على أثر هجوم إرهابي خسيس من المتطرفين أعداء الإنسانية.

وتابع الحزب في بيانه: «شعب مصر وقواته المسلحة على قلب رجل واحد لمحاربة الإرهاب، ونحن على كامل الثقة بأن جيشنا قادر على اجتثاث جذور الإرهاب وتطهير سيناء من بقاياهم».

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وأكد الحزب أن تلك الجماعات الإرهابية المارقة لن تستطيع تقويض مسيرة البناء، وفرض حكم الظلم والظلام على الشعب لتحويل مصر إلى مستنقع لسفك الدماء.

وشدد الحزب على أن دماء الشهداء ترسم طريق المستقبل، وأن تلك العمليات الخسيسة لن تزيد المصريين إلا إصرارًا وعزيمة.