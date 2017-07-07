محافظ أسوان ينعي شهداء الوطن في رفح

أسوان - إيهاب عمران:

قال محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، إن جميع فئات وأطياف أهالي المحافظة ينعون شهداء الواجب من رجال القوات المسلحة وتصديهم ببسالة للهجوم الإرهابي الخسيس الذى ارتكبته جماعات إرهابية تريد النيل من استقرار أرض الكنانة وتعطيل مسيرة التنمية والبناء، على حد قوله.

وأضاف حجازي: "إن رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه والساهرين على حماية أرض الوطن واجهوا الإرهابيين بشجاعة وبطولة واقتدار ونجحوا في إحباط هجومهم الغادر على بعض نقاط التمركز بشمال سيناء ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 فردًا تكفيريًا وتدمير 6 عربات، وهو الذي يعكس يقظة أبطالنا وحمايتهم لكل شبر من تراب الوطن الغالي".

وأكد على أن جميع صفوف مواطني محافظة أسوان بمختلف فئاتهم وطوائفهم يقفون خلف أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة ويثمنون تضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة تستهدف أمن المصريين دون تفرقة، دون أدنى مراعاة لتعاليم الأديان السماوية والقيم والأخلاق والأعراف الدولية والإنسانية.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.