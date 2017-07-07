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زوجة "الغيطاني" تروي أخر لقاء مع الشهيد "أحمد منسي"

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مصراوي Masrawy

زوجة "الغيطاني" تروي أخر لقاء مع الشهيد "أحمد منسي"

05:15 م الجمعة 07 يوليو 2017

الكاتبة ماجدة الغيطاني

كتبت-نسمة فرج:

حكت الكاتبة ماجدة الغيطاني، زوجة الأديب الراحل جمال الغيطاني، آخر لقاء جمع المقدم الشهيد أحمد منسي، قائد قائد الكتيبة 103، مع نجلها محمد والذي تربطهما صداقة قوية.

وقالت ماجدة الغيطاني عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة: "لم أرى محمد ابني يبكي ابيه لكني رأيت دموعه ونهنهات الأطفال وهو يبكي أخيه و صديق عمره أحمد صابر منسي قائد سرية صاعقة رفح، كأنه رحمه الله كان يشعر باستشهاده".

وأحبطت القوات المسلحة صباح الجمعة، هجومًا إرهابياً استهدف نقاط تمركز للقوات جنوب رفح. وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة من بينهم الشهيد أحمد منسي.

وأضافت: "حين ايقظ محمد باكرًا في أخر إجازة له ليتناولا الإفطار معًا ويتبادلا التذكارات، أهداه محمد كتابين واحد لجمال حمدان والمصريون والحرب لجمال الغيطاني، وأهدى هوّ محمد تيشيرت صاعقة".

وأوضحت زوجة الراحل جمال الغيطاني أن أحمد صابر منسي كان يعيش معهم بحكايات ابنها محمد الغيطاني التي لا تتوقف عنه.

وأشارت ماجدة الغيطاني إلى أن أحمد كان والدًا لثلاث أطفال وكان هو الذي يرعي أمه التي لا تتحرك ولم يكن لها غيره.

وتوفي الكاتب الراحل جمال الغيطاني، في أكتوبر 2015، وترك إرثا كبيرًا من الأعمال الروائية التي آثرت المكتبة العربية منها ''الزيني بركات، سفر الأسفار، خطط الغيطاني، هاتف المغيب، وقائع حارة الطبلاوي، الرفاعي، رسالة البصائر و المصائر، حراس البوابة الشرقية' ، إضافة إلى مئات المقالات النقدية في كثير من الصحف المصرية والعربية.

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