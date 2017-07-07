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بالفيديو والصور- من هو الشاب المصري صديق ابنة أغنى رجل في العالم؟

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مصراوي Masrawy

والصور- من هو الشاب المصري صديق ابنة أغنى رجل في العالم؟

05:10 م الجمعة 07 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. هذا ما فعله

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كتب- علي أحمد:

كشفت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية عن علاقة صداقة تجمع جينفر كاثرين ابنة بيل جيتس أغنى رجل في العالم وبين شاب مصري، دون أن تسرد الكثير عن تفاصيل هذه العلاقة.

وألقت الصحيفة الفرنسية الضوء على مشاركة "كاثرين" في مسابقة لرياضة القفز بالخيل في فرنسا، حيث رصدت كاميرات المصورين الفتاة ذات الـ 21 ربيعاً، بصحبة والدها ووالدتها، يرافقهم بطل الفروسية المصري نايل نصار - 26 عاماً-.

ويربط الصديقان كاثرين ونصار حب الفروسية والتي يبدو أنها كانت سبباً في تعارفهما، بيد أن كلا الطرفين لم يتحدث عن طبيعة العلاقة بينهما.

نايل نصار مصري أمريكي، ولد في شيكاغو الأمريكية، نشأ وتربى بالكويت وهناك بدأ أولى خطواته في عالم الفروسية، توج بالعديد من البطولات العالمية، آخرها فوزه ببطولة ويلجنتون وتأهله إلى كأس العالم للفروسية.

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مصراوي Masrawy

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